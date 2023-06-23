"مبهرة" بمركز جمال عبد الناصر بالاسكندرية

كتب- محمد شاكر:

يعرض مركز جمال عبدالناصر الثقافي بالإسكندرية، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية في السادسة مساء السبت ٢٤ يونيو عرض "مبهرة".

العرض مونودراما تفاعلية ضمن نتاج ورش إدارة المسرح والإخراج، ويتناول قضية قبول الآخر والتنازلات التي تتم مقابل ذلك، من خلال فتاة تستعد لاستقبال عريس ويجب أن تلقى القبول من جانبه بعد أن تم رفضها من قبل ٧ سابقين، ومن شدة رغبتها في أن تنال إعجابه يحدث التفاعل بينها وبين الجمهور ، ومن هنا يبدأ الحوار بين الممثلة والجمهور لمساعدتها فى مواجة المشكلة.

العرض تأليف وإخراج حنين عابد.