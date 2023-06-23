محمود الهواري خطيبا.. شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر - بث مباشر
كتب - محمود مصطفى أبوطالب:
قدمت القناة الأولى المصرية، وبعض القنوات الخاصة، بثا مباشرا لشعائر صلاة الجمعة الأولى من شهر ذي الحجة، من الجامع الأزهر الشريف.
ويتلو قرآن الجمعة، القارئ الشيخ العزب سالم، ويلقي الخطبة الدكتور محمود الهواري الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية، حول "وما أدراك ما يوم عرفة".
ويقدم "مصراوي" خدمة البث المباشر لشعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر عبر الرابط التالي:
ويلقي
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