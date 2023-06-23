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كيف تعرف اللحوم الجيدة في عيد الأضحى؟.. استاذ تغذية يجيب

06:30 ص الجمعة 23 يونيو 2023
كيف تعرف اللحوم الجيدة في عيد الأضحى؟.. استاذ تغذية يجيب

كيف تعرف اللحوم الجيدة في عيد الأضحى؟

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كتب- أحمد مسعد:
قال الدكتور محمد سالم، أستاذ التغذية بوزارة الزراعة، إن اللحم البقري يتميز بلونه الوسطي بين الأحمر الفاتح الغامق وأليافه تكون ناعمة الملمس فى اللحوم الصغيرة، مشيرًا إلى أن اللحوم الكبيرة أليافها تكون خشنة ولونها أحمر داكن.

وأوضح "سالم"، لمصراوي، أن اللحم الجاموسى يكون لونه أحمر غامق بعد الذبح مباشرة، واللحم الضاني تتميز بلونها الأحمر الفاتح فى السن الصغير.

وتابع: اللحم الضاني الغامق فى السن الكبير يكون ملمسها ناعمًا وقوامها لينا ودهونها بيضاء، بينما اللحم الضانى تميل إلى الأصفر الفاتح ولا يوجد دهن بين العضلات ويكون ابيض ناصعًا فى السن الكبير، واللحم الجملي يكون أحمر وردى فى الصغير وأحمر داكن فى الكبير ولا يوجد دهون بين العضلات.

وأوضح أن اللحوم الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك تكون بها نقط نزفية فى نسيج اللحوم وتكون رائحتها غير طبيعية وملمسها لزج.

ولفت إلى ضرورة عدم شراء اللحوم المعروضة خارج المحل والتي قد تتعرض للتلوث أو من الباعة الجائلين أو من الطرق الزراعية أو الصحراوية أو من مصدر غير معلوم.

سوق مصراوى

اللحوم الجيدة لحوم الأضاحي اللحم البقري محمد سالم

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