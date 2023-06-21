"صناعة النواب" توصي بإنشاء منطقة تجهيز مصابغ بالمحلة

كتب - نشأت علي:

ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس معتز محمود، خلال اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود عبدالسميع الشامي، بشأن استغلال المنطقة الصناعية بالوزارية بالمحلة الكبرى لإنشاء منطقة تجهيز (مصابغ) تخدم مصانع المحلة وسمنود.

و قال النائب محمود الشامي عضو اللجنة، مقدم طلب الإحاطة، إن المجمعات الصناعية بالمحلة تعاقدات بنسبة وصلت ٩٠ ٪؜ فيما وصلت نسبة التشغيل حوالي ٥٠٪؜ وذلك علي مشروع مساحته ٣٤ فدان .

طالبا باستغلال المنطقة الصناعية وعمل منطقة لوجيستية خدمية لإقامة المصابغ ، مشيرا إلي أن هناك حوالي ٤ آلاف مصبغة بالمحلة متوزعين في عدة مناطق طالبا بجمعهم داخل منطقة واحدة .

وأفاد الشامي أن هناك حوالي ٢٠ فدان بالمجمعات الصناعية من الممكن اقامة المصابغ عليهم .

وقال حازم عنان نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن هناك مشكله تواجهنا مع بعض المصنعين متمثلة في تقنين أوضاع المصانع الموجودة بين الكتل السكانية، نسعي لإيجاد حل لتقنين أوضاعهم .

وأضاف عنان أن الجهاز التنفيذي له دور مهم في تنفيذ مشروع المصابغ .

وأوصت لجنة الصناعة في نهاية الاجتماع، بقيام الجهاز التنفيذي برفع المقياسات للمشروع لإنشاء منطقة تجهيز مصابغ، دون تحميل الهيئة أي تكلفة.