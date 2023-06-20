وزير الإسكان يتفقد عددا من مشروعات مدينة العلمين الجديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، ومسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، المشروعات المتنوعة بمدينة العلمين الجديدة، عقب تفقده للأبراج الشاطئية، حيث زار مشروعات المدينة التراثية والداون تاون والحي اللاتيني.

وتجول الدكتور عاصم الجزار ومرافقوه بمشروع المدينة التراثية بالعلمين الجديدة، والمُقامة على مساحة 260 فدانا، ويبلغ إجمالي عدد المنشآت بها حوالي 70 منشأة، وتشمل (البحيرة الرئيسية – الحديقة المركزية – المسجد – الكنيسة – المسرح الروماني – الأوبرا – المباني التجارية والفندقية في الحي القديم – مجمع السينمات)، وجار الانتهاء من أعمال البلازا الرئيسية، وتنسيق الموقع العام.

كما تفقد الوزير أعمال الواجهات، وتنسيق الموقع العام بمشروع الداون تاون، والذي يضم 40 عمارة بها 1320 وحدة، بمواصفات تشطيب الإسكان فوق المتميز، وبمساحات متنوعة، وتم تسليم عدد من الوحدات لحاجزيها، ويجرى تنفيذ 24 عمارة بالمرحلة الثانية من عمارات الداون تاون، بها 896 وحدة سكنية، وتجاوزت نسبة إنجازها 67 %.

وتابع وزير الإسكان أيضاً أعمال التشطيبات بمشروع الحي اللاتيني والمُقام على مساحة 404 أفدنة، ويتكون من 6 مناطق بها 220 عمارة سكنية بإجمالى 12181 وحدة سكنية، وكذا الأعمال الجاري تنفيذها بمشروع الكمبوند السكني الترفيهي التجاري الإداري "مزارين"، والذى يتم تنفيذه على مساحة 707 أفدنة على الشاطئ الجنوبي لبحيرات العلمين، مطلا على الأبراج الشاطئية، ويشتمل على عدد من نماذج الفيلات والشاليهات والعمارات، بإجمالي 618 فيلا، و552 شاليه، و364 عمارة، بإجمالي 8691 وحدة.