بعد غياب 20 سنة.. مصر تفوز بمقعد المجلس التنفيذي لمنظمة الأرصاد الجوية

كتب- محمد عبيد:

فازت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إحدى الهيئات التابعة لوزارة الطيران المدني بمقعد في المجلس التنفيذي للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO)، وذلك لمدة أربعة أعوام من 2023 وحتي 2027، خلال الانتخابات التي أجريت بالدورة التاسعة عشر للمؤتمر العالمي للأرصاد الجوية والمقامة حاليًا بمقر المنظمة في العاصمة السويسرية جنيف، بمشاركة 163 دولة ويتزامن هذا الفوز مع الاحتفال بمرور 150 عاما على إنشاء المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO-IMO)، مع إطلاق المبادرة الدولية للإنذار المبكر للجميع والتي تهدف إلى الحفاظ علي الأرواح والممتلكات من مخاطر التغيرات المناخية، ويعد ذلك إنجازاً دولياً جديداً يضاف إلى سلسلة النجاحات التي يحققها قطاع الطيران المدني على المستوىين الإقليمي والدولي.

وأكد الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، أن هذا الإنجاز الدولي الجديد يضاف إلى الإنجازات التي تحققها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية، وفي ضوء جهود الدولة المستمر لدعم لقطاع الطيران المدني في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، وقدم الوزير التهنئة لجميع العاملين بالهيئة العامة للأرصاد الجوية برئاسة الملاح هشام طاحون على دورهم الفعال وجهودهم الكبيرة والتي كان لها عظيم الأثر في تحقيق هذا الإنجاز العالمي الجديد، موضحا أن فوز مصر بهذا المقعد يأتي عقب الجهود الحثيثة التي بذلتها الهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال الفترة الماضية من خلال التعاون المثمر والتنسيق المستمر مع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية خاصةً خلال مؤتمر الأطراف المعنيين بتغير المناخ (COP27) والذي أقيم مؤخرا بمدينة شرم الشيخ، وكذلك بعد حشد تأييد الدول الأعضاء خلال الاجتماعات التي تمت بجامعة الدول العربية خلال شهر مايو الماضي، مما يؤكد على الدور الريادي والمكانة المتميزة التي تتمتع بها مصر على المستوي الإقليمي والدولي في مختلف المجالات وبخاصة في مجال الأرصاد الجوية.