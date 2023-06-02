اليوم.. "التنسيقية" تنظم صالونًا حول جلسات المحور المجتمعي في الحوار الوطني

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الجمعة في السابعة مساءً، صالونًا نقاشيًا حول جلسات المحور المجتمعي بـ"الحوار الوطني"، وذلك في إطار الفعاليات التي تنظمها التنسيقية، حول القضايا المطروحة ضمن الحوار الوطني.

ويناقش الصالون، الملفات التي تم مناقشتها خلال جلسات المحور المجتمعي في الحوار الوطني، الخاصة بالصحة وقضايا الشباب والأسرة والتماسك المجتمعي، والتعليم والبحث العلمي.

يدير الحوار خلال الصالون، النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك في الصالون، الدكتور خالد عبد العزيز، المقرر العام للمحور المجتمعي، نيفين عبيد، مقرر لجنة القضايا السكانية، النائب أحمد فتحي، مقرر لجنة الشباب وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، د. ريهام الشبراوي، مقرر مساعد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.