وزير التنمية المحلية ومحافظ كفر الشيخ يتفقدان المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين

كتب- محمد نصار:

تفقد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، صباح اليوم الاثنين، يرافقه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمقر الديوان العام للمحافظة وذلك في إطار زيارته الحالية للمحافظة لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية.

جاء ذلك بحضور الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، والدكتور أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، والمهندس محمد السيد أبو جاعور، مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط، والقيادات التنفيذية للمحافظة.

واطلع وزير التنمية المحلية على الخدمات التي يقدمها المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، واطمأن على حسن معاملة المواطنين وسرعة استقبال طلباتهم وإنجازها لتحقيق رضاهم على الخدمات المقدمة من الإدارة المحلية.

وأشاد وزير التنمية المحلية بالطفرة التي شهدتها محافظة كفر الشيخ خلال الفترة الأخيرة في إطار تحديث وميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المجالات الخدمية.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن الوزارة تعمل على التطوير المستمر لخدمات المواطنين بالتعاون مع وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتطوير جميع المراكز التكنولوجية بالمحافظات بما يسهم في سرعة وجودة وتبسيط الإجراءات والخدمات تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وذكر احتواء المركز على الخدمات والإمكانيات التكنولوجية المتطورة المرتبطة شبكات الإنترنت والاتصالات في إطار خطة الدولة للميكنة الشاملة والتحول الرقمي.

كما حرص وزير التنمية المحلية، على متابعة سير العمل ومعدل الإنجاز فيما يخص طلبات المواطنين في العديد من الخدمات التي يقدمها المركز التكنولوجي.

وفي السياق ذاته، تفقد اللواء هشام آمنة، واللواء جمال نور الدين، الأعمال الإنشائية الجارية الخاصة بمركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة بكفر الشيخ، حيث استمع وزير التنمية المحلية والمحافظ إلى شرح حول الموقف التنفيذي لإنشاء مقر الشبكة الوطنية الموحدة والذي سيعد نقلة حضارية كبرى للدولة المصرية في التعامل مع الأزمات والطوارئ من خلال منظومة واحدة تشارك فيها الوزارات والهيئات المعنية ودواوين المحافظات.

كما تضمن جودة التعامل مع الأزمات الطارئة وسرعة احتوائها بمعايير عالمية، حيث تدعم الشبكة جهود الدولة في مجالات التأمين المختلفة في كل أنحاء الجمهورية باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة لصالح الأمن والخدمات على مستوى الدولة.

ومن المقرر أن يساهم هذا المشروع القومي في الحفاظ على خصوصية بيانات الدولة، وسرعة احتواء الطوارئ والكوارث والأزمات، وسرعة رد الفعل، ويتضمن المشروع تجهيز غرف عمليات لتحقيق السرعة في الاستجابة بين الشبكة الوطنية وبين غرف عمليات الجهات المعنية.

ومن جانبه أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه تم افتتاح 13 مركزا تكنولوجيا لتقديم 142 خدمة على منظومة تطوير خدمات المحليات من خلال 13 مركزا بمجالس المدن، وعدد المعاملات السنوية 158 ألف طلب، بالإضافة إلى مركز متنقل لتقديم كل الخدمات بالمناطق النائية والقرى، والأماكن المزدحمة، وأبرزها جميع خدمات السداد من دفع إيجار وأقساط، وجميع أنواع التراخيص " محلات وإشغالات، وإعلانات، وهدم، وبناء، وتعلية، وترميم، وتعديل، وطلب توصيل مرافق "كهرباء - مياه"، وطلبات المطابقة الخاصة بالهيئة الهندسية، والاشتراطات البنائية الجديدة، بالإضافة إلى خدمات تراخيص المحلات الجديدة على قانون 154 لسنة 2019 لتوفير سبل الراحة ومواكبة عصر التطور التكنولوجي والتحول الرقمي.

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