فرص للمهندسين والمحاسبين والـIT.. بدء التقديم في وظائف القطار الكهربائي الخفيف

كتب- محمد نصار:

بدأ اليوم الأحد 18 يونيو 2023 التقديم في وظائف القطار الكهربائي الخفيف لعدد من التخصصات المطلوبة وفقا لشروط محددة لكل وظيفة وشروط عامة لجميع الوظائف.

يأتي ذلك وفقا لإعلان الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو عن وظائف جديدة بنظام التعاقد السنوي بمشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT، بشركة أفيك انترناشيونال لصيانة المعدات الكهروميكانيكية والوحدات المتحركة.

طريقة التقديم في وظائف القطار الكهربائي الخفيف

على الراغبين في التقدم على وظائف القطار الكهربائي الخفيف، التوجه إلى مقر الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق - ميدان رمسيس - مجمع رمسيس كومبلكس بوابة رقم 4 وتقديمها باليد من يوم الأحد الموافق 18 يونيو 2023، حتى آخر موعد للتقدم يوم 13 يوليو 2023، اعتبارا من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2:30 ظهرا مع مراعاة الإجازات الرسمية.

وحول تفاصيل وظائف القطار الكهربائي الخفيف والتخصصات والشروط والأعداد المطلوبة في كل تخصص، فيمكن التعرف عليها من خلال الرابط التالي:هنا

هيئة الدواء توضح أنواع العدسات اللاصقة.. ونصائح لتركيبها