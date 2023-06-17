تفاصيل مناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات محطات الشرب والصرف وتحلية مياه البحر بمطروح

كتب- محمد عبدالناصر:

عقد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية، اجتماعًا بديوان محافظة مطروح؛ لمناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية ومحطات مياه الشرب والصرف الصحي وتحلية مياه البحر بالمحافظة، ومناقشة الإجراءات التي تمت خلال زيارة الدكتور سيد إسماعيل ونتائجها.



جاء ذلك بحضور مستشار وزير الإسكان لشؤون المشروعات والمتابعة، وأعضاء وحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان، وقيادات مرافق مياه الشرب والصرف الصحي بالوزارة، وعدد من ممثلي مجلسي النواب والشيوخ، وممثل تنسيقية شباب الأحزاب.



وأكد الدكتور سيد إسماعيل أن ذلك يأتي استكمالًا لما توليه الدولة من اهتمام خاص بمستوى معيشة سكان المحافظات الحدودية والنائية، وبناء على التنسيق الدائم بين الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بشأن استكمال أعمال مشروعات المرافق؛ خصوصًا ما يتعلق بمياه الشرب والصرف الصحي.



واستهل محافظ مطروح ونائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية، الاجتماع بعرض كل ما يتعلق باحتياجات المواطنين بمحافظة مطروح والتحديات التي تواجه منظومة المرافق بالمحافظة، أعقبتها مشاركة من أعضاء مجلسَي النواب والشيوخ وشباب الأحزاب؛ لشرح التحديات التي تواجه المواطنين، خصوصًا مع بدء موسم الصيف، وتوافد المصطافين على المحافظة، والذي يمثل مصدرًا أساسيًّا لدخل المواطن؛ خصوصًا الشباب.



واستعرض نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية ما تم تنفيذه وجار استكماله للانتهاء من الالتزامات المحددة، ومواجهة التحديات في منظومة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة مطروح.



وقام كل من رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ونائبه، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، باستعراض موقف محطات تحلية مياه البحر القائمة، ومحطة جنوب العلمين، واستعراض ما يتم بالخطوط الناقلة لمياه الشرب؛ بسبب أعمال التطوير لطريق الضبعة- مطروح، وما نجم عنه من نقل وإحلال لتلك الخطوط، والتي أثرت تباعًا على كميات المياه الواردة للمحافظة من خلال تلك الخطوط، فضلاً عما تقرر من تكليف معامل الشركة القابضة لأخذ عينات من الشبكات للتحقق من جودة ومأمونية المياه المقدمة للمواطن.



واستعرض نائب رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، الاستثمارات التي تم ضخها للتوسع والتطوير لمرافق المحافظة؛ والتي بلغت نحو ثلث الاستثمارات المخصصة للهيئة على مستوى المحافظات، واستعرض الموقف التنفيذي لتوسعات محطة معالجة مياه الصرف الصحي بمدينة مرسى مطروح لتصبح طاقة المحطة الإجمالية بعد انتهاء التوسعات 90 ألف م3/ يوم، قابلة للزيادة إلى 120 ألف م3/يوم.



وأوضح إسماعيل أنه تم البدء في اتخاذ الإجراءات لإضافة نظام المعالجة الثلاثية للمحطة؛ لضمان إضافة 120 ألف م3/يوم للميزان المائي بالمحافظة؛ بما يضمن إمكانية إعادة استخدام المياه المعالجة بصورة آمنة باستزراع الغابات الشجرية، سواء التابعة للمحطة أو التوسعات المخطط لها.



وأوضح الرئيس التنفيذي للجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، التابع لوزارة الإسكان، الإجراءات التي يقوم بها الجهاز لمتابعة كفاءة المحطات، طبقاً للإجراءات والمعايير المعمول بها دوليًّا، بجانب مراقبة الأجهزة الأخرى التابعة لوزارتَي الصحة والبيئة.



واستعرض نائب الوزير لشؤون البنية الأساسية، في ما يخص الموقف الحالي لمحطات تحلية مياه البحر الأربع بالرميلة بطاقة إجمالية تصل إلى 125 ألف م3/ يوم، التحديات التي تواجه أداء وتنفيذ تلك المحطات وما تم الاتفاق عليه من خطوات تنفيذية تضمن التغلب على تلك التحديات.



وأكد نائب الوزير، في ما يتعلق بمتابعة الأعمال ومراقبة جودة الخدمات المقدمة للمواطن بمياه الشرب والصرف الصحي، أنه تم توجيه قيادات قطاع المرافق بتقديم الخطط والبرامج الزمنية لتنفيذ ما تم التوافق عليه، وذلك قبل نهاية الشهر الحالي؛ بغرض ضمان انعكاس ذلك لإنجاح موسم الصيف الحالي، وأنه تم اتخاذ قرار بتشكيل لجنة رباعية من أجهزة الوزارة بإشراف مكتبه الفني بقطاع المرافق لتفقد محطات وشبكات وروافع مياه الشرب والصرف الصحي من الحمام وحتى السلوم، مع اقتراح الإجراءات المطلوبة على أن تقدم اللجنة تقريرًا بنتائج أعمالها خلال شهر.



وأشار إسماعيل إلى أنه تقرر تكليف مكتب استشاري متخصص تحت إشراف الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لتقييم منظومة مياه الشرب بالمحافظة من محطات تحلية وشبكات مع تقديم تقرير مبدئي قبل نهاية الشهر، عما تقرر من إجراءات مقترحة.