الجيزة: قطع المياه 8 ساعات عن منطقة البراجيل في هذا الموعد

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، أنه بالتنسيق مع الشركات المنفذة بتحويل خط مياه شرب UPVC قطر 500 مم بشارع أحمد عرابى – البراجيل لتعارضه مع قواعد المحور، ما يستلزم قطع المياه لمدة 8 ساعات من الساعة 10 مساء يوم الجمعة الموافق 16/6/2023م وحتى الساعة 6 صباح يوم السبت الموافق 17/6/2023م عن منطقة البراجيل.

ولفتت إلى أن ذلك يأتي فى إطار تنفيذ الأعمال المتعارضة مع مشروع تطوير محور 26 يوليو بشارع أحمد عرابى – البراجيل ضمن المشروعات القومية.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس مركز ومدينة أوسيم بمتابعة الأعمال والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لسرعة الإنتهاء منها وعودة ضخ المياه بصورتها الطبيعية دون تأخير.

وأكدت الشركة على توفير سيارات محملة بمياه الشرب للتوجه للمناطق المتأثرة بالإنقطاع عند الطلب على رقم طوارئ (125).​