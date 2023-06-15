السيسي: تحويل الدولة من حالة إلى حالة يحتاج تخطيط وتنفيذ وجهود ضخمة

القاهرة - مصراوي:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن تحويل الدولة من حالة أي حالة تحتاج إلى بذل الكثير من الجهد والتنفيذ والأموال الضخمة.

جاء ذلك في كلمته خلال افتتاح محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، اليوم الخميس.

وأضاف الرئيس: "الجزء الأول من الميناء استمر على ذلك بدون تغيير 25 سنة.. مهم تبقوا عارفين إن تحويل الدولة من حالة لحالة لابد من بذل جهد في التخطيط والتنفيذ والأموال الضخمة.. والمسار اللي كان موجود قبل كده طرحنا ميناء السخنة لمستثمر يعمله واتعمل".

وتابع: "تطوير الميناء علشان نعمله ونحققه كدولة كان لابد الحكومة تعمل برنامج ضخم جدا في بناء قدرات حقيقية للاستفادة من موقعنا، الميناء والتطوير.. بتضغط على نفسك ومواردك ومضطر تعمل دا علشان تحط نفسك على خريطة تقول فيها إن الدنيا بتتغير ومحاور يتم خلقها للاستفادة من موقعنا وقدراتنا".

وتساءل الرئيس السيسي: "هنقعد من غير ما نتحرك ونسيب بلدنا؟!.. لازم نقول ليه ونشير إن 25 سنة لم يتم زيادة أي حاجة وفي عمر الدول حجم التطور يقعد 25 سنة؟!".

وأضاف: "عاوزين نستفيد من موقعنا الجغرافي على محور شريان رئيسي للتجارة العالمية .. قاعد كتير اتفرج على دا وساكت ومقصدش اتهم أي حد.. لكن لما جت الفرصة بنعملها، الكلام بيتعمل هنا وبتلاقي جرجوب والإسكندرية وأبو قير.. دا المستقبل".

وتعمل بالمحطة أيادي عاملة مصرية بنسبة تزيد عن 95% والذي بدوره يوفر حوالي 1500 وظيفة عمل مباشرة و2000 فرصة عمل غير مباشرة.

وتشتمل المحطة على ساحات تداول تبلغ نصف مليون متر مربع، وتنقسم إلى 3 محطات تداول (حاويات – بضائع عامة – سيارات)، وقادرة على تداول من 12 إلى 15 مليون طن بضائع سنويا واستقبال من 6 إلى 7 سفن ذات حمولات كبيرة في نفس الوقت.

وتقدر أطوال أرصفة المحطة بحوالي 2450 مترا طوليا مما يؤهل المحطة لاستقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة حيث إن أقصى عمق يصل إلى 17.50 متر.​