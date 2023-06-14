السيسي: نحتاج 90 مليار دولار سنويا لشراء احتياجات المواطنين من الخارج

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجود 150 سلعة يتم استيرادها من الخارج بقيمة مالية تتراوح بين 25 و30 مليار دولار.

وقال الرئيس السيسي في كلمته بالمؤتمر الوطني للشباب في الإسكندرية، اليوم الأربعاء، إن الدولة تحتاج متطلبات الاستيراد بنحو 90 مليار دولار سنويا من أجل شراء احتياجات المواطنين من الخارج.

وطالب الرئيس، المواطنين بخفض استيراد السلع الاستفزازية التي لا تدخل في الاحتياجات الأساسية بالدولار.

وأكد السيسي، أن الدولة بدأت في اتخاذ خطوات جادة نحو خفض قيمة فاتورة الاستيراد من الخارج بالعملة الصعبة، من خلال ضخ الأموال في إنشاء مصانع لتتمكن من زيادة الصادرات المصرية للخارج، وتوفير فرص عمل للشباب.

وأشار إلى مصر لن تتحرك للأمام إلا بتقليل فجوة الاستيراد والدولار، وهو ما يتطلب تكاتف كافة المواطنين.