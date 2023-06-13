حدث في 8 ساعات| تحذير عاجل من الأرصاد.. وإعلان أسعار شقق الإسكان

كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت مصر، اليوم الثلاثاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها ترؤس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمد شيَّاع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة أعمال الدورة الثانية للجنة العليا المصرية-العراقية المشتركة، كما أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المقبلة.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

رئيسا وزراء مصر والعراق يترأسان أعمال الدورة الثانية للجنة العليا المصرية-العراقية

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمد شيَّاع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة أعمال الدورة الثانية للجنة العليا المصرية-العراقية المشتركة، بحضور الوزراء وكبار المسئولين من الجانبين المصري والعراقي.

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أقل وحدة بـ800 ألف.. ننشر الأسعار الرسمية لشقق الطرح الجديد من الإسكان

بدأت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، اليوم في إجراءات حجز شقق الطرح الجديد في 4 مدن.

وقال اللواء وليد البارودي رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان: إن الهيئة ستطرح 361 وحدة سكنية استثمارية في مواقع متميزة بمشروعات الهيئة في مدن لؤلؤة القاهرة الجديدة – لؤلؤة بدر – لؤلؤة أكتوبر – لؤلؤة العاشر من رمضان.

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تحذير جوي عاجل.. العاصفة الترابية بدأت على هذه المناطق

أصدرت هيئة الأرصاد تحذيرا جويا بشأن العاصفة الترابية موضحة أنها بدأت على عدد من المناطق الآن.

وقالت الأرصاد، إن هذا التحذير الجوي بشأن العاصفة الترابية موجه الآن إلى مناطق شمال ووسط الصعيد والصحراء الغربية وخليج السويس ومحافظة البحر الأحمر.

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الإفتاء: قيام الموظف بإثبات حضور زميله المتغيب عن العمل حرام شرعًا

أكدت دار الإفتاء المصرية، أن قيام الموظف بإثبات حضور زميله في العمل من غير أن يأتي، أمرٌ محرَّمٌ شرعًا ومجرَّمٌ قانونًا.

وأشارت في فتوى لها، إلى أن قيام الموظف بإثبات حضور زميله إلى العمل دون أن يأتي كذب وإخبار على خلاف الحقيقة لما يشتمل عليه فعله هذا من التزوير والغش؛ وكذلك خيانة صاحب العمل بإثبات شيء على خلاف الواقع، وفيه تعاونٌ على المعصية.

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روحي بتتسحب مني وقلبي هيقف.. جمال شعبان يكشف التشخيص والعلاج

أوضح الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق معنى الضربة الساقطة وكهرباء القلب وذلك ردا على ما يصل إليه من استفسارات في في هذا الشأن.

وقال الدكتور جمال شعبان، عبر حسابه على فيسبوك: في ناس كتير بتقول يعني إيه الضربة الساقطة، ويعني إيه زيادة في كهرباء القلب،

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تحديث بشأن العاصفة الترابية.. تضرب هذه المحافظة ومستوى الرؤية متدهور

كشفت هيئة الأرصاد الجوية آخر تطورات العاصفة الترابية، حيث إن حركة الرمال المثارة والأتربة تغطي مناطق من شمال الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد، في بيان، الثلاثاء، أن محافظة أسيوط سجلت قبل قليل نشاطا للرياح بسرعة 40 كم في الساعة.

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قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة

صدق الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة أكتوبر 2023، والذين سيتم استقبالهم اعتبارًا من 24/06/2023.

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ترخيص عربات الطعام المتنقلة.. ننشر النموذج والأوراق المطلوبة

يسعى عدد من الشباب من الخريجين إلى فتح مشروع خاص بهم يدر عليهم دخلا يمكنهم العيش من خلاله دون الحاجة إلى العمل عند الغير، وهو ما يمكن تحقيقه من خلال مشروع عربات الطعام المتنقلة الذي توفره الحكومة للشباب وفقا لقانون تنظيم عمل عربات الطعام المتنقلة.

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