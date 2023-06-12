ضياء الدين داود يرفض الموازنة: "بطلت أطالب الحكومة بالرحيل"

كتب- مصراوي:

رفض النائب ضياء الدين داود عضو مجلس النواب، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023/ 2024، وخطة التنمية الاقتصادية، قائلا: "مش هختم كلامي بالمطالبة برحيل الحكومة خلاص بطلتها"، متابعا: "جايز لما نبطل نطالبها بالرحيل ترحل".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/ 2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/ 2024.



وأشار النائب، إلى أن هناك إخلال بمبدأ وحدة الموازنة في مشروع الموازنة الجديدة، مشيرا إلى أن العجز الكلي 824.4 مليار بما يزيد 48% عن عجز الموازنة السابقة.

وتساءل النائب: هل هذه موازنة واحدة وسياسة مالية للعام المالي المقبل تحت بصر الحكومة؟، متابعا: "الإجابة لا"، مشيرا إلى أن الحكومة لا تسيطر على السياسة المالية للدولة.

وأضاف أن هناك فائضا 48 مليار جنيه لدى الهيئة العامة للرعاية الصحية وفي نفس الوقت نعاني عجزا في توفير مخصصات شراء أدوية في كل مستشفيات مصر.

وأشار إلى نقص مستلزمات لإجراء جراحات القلب المفتوح، قائلا: "الفلوس تبقى تحت إيدك ومش ظاهرة في موازنتك وتروح تستلف، وهو إخلال بمبدأ وحدة الموازنة، والحكومة مش قادرة تطبقه إما طوعا أو كرها".