وفاة الروائي حمدي أبوجليل عن عمر ناهز 57 عاما

القاهرة- أ ش أ:

رحل عن عالمنا اليوم الأحد الكاتب الروائي حمدي أبوجليل عن عمر ناهز 57 عاما .

ونعى أدباء وشعراء ومثقفون، عبر صفحاتهم على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، الروائي أبوجليل، واعتبروا أن أبوجليل يعد واحدا من أهم الروائيين المصريين في الألفية الحديدة وأنه ترك أعمالا لا تنسى في تاريخ الرواية العربية والمصرية.

يذكر أن أبوجليل قدم للساحة الأدبية الرواية والقصة والكتابات النقدية، كما حاز على عدة جوائز، منها جائزة نجيب محفوظ عن روايته "الفاعل" عام 2008، وجائزة الإبداع العربية عام 2000، كما ترجمت كتبه لعدد من اللغات منها الإنجليزية والأسبانية.

وصدر له مجموعة قصصية بعنوان "أسراب النمل" و"أشياء مطوية وبعناية" و"طى الخيام"، فيما أصدر له عدد من الروايات ومن بينها "الفاعل" و"لصوص متقاعدون" و"نحن ضحايا هك" و"قيام وأنهيار الصاد شين" بالإضافة الى كتاب "القاهرة شوارع وحكايات".​