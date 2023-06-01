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دون تغيير في الأسعار.. بدء صرف السلع التموينية لشهر يونيو

08:00 ص الخميس 01 يونيو 2023
دون تغيير في الأسعار.. بدء صرف السلع التموينية لشهر يونيو

السلع التموينية

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كتب- محمد سامي:

بدأ المواطنون صباح اليوم الخميس، صرف السلع التموينية لشهر يونيو وذلك عبر 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، منوعين ما بين بدالين تموينيين ومشروع جمعيتي وجمعيات استهلاكية وذلك بواقع 50 جنيه لكل مواطن حتى 4 أفراد على البطاقة و25 جنيه بداية من الفرد الرابع.

وأكدت مصادر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه لا توجد أي زيادة على أسعار السلع خلال شهر يونيو وأن الصرف سيتم بنفس أسعار شهر مايو الماضي، كما سيتم تطبيق قواعد الصرف التي أقرها الوزير خلال الشهر الماضي.

ويتم صرف 32 سلعة متنوعة ما بين الأرز ‏والزيت والسكر والمكرونة ومساحيق الغسيل وغيرها من السلع ‏الأخرى لمنافذ الصرف سواء بدالي التموين أو جمعيتي لصرفها ‏للمواطنين على بطاقة الدعم وذلك دون زيادة في الأسعار بالرغم من الارتفاعات العالمية في الأسعار، ويستفيد من دعم بطاقات التموين ما يقرب من 62 مليون مواطن موزعين على ما يقرب من 22 مليون بطاقة.

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