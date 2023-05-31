مدبولي: مصر كانت وستظل داعما قويا للشعب الفلسطيني

كتب- محمد غايات:

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم الأربعاء، أن مصر كانت وستظل داعما قويا ومساندا راسخا للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، تلك الحقوق التي تساندها الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي.

وقال مدبولي، في كلمة خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفلسطيني الدكتور محمد أشتيه بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، "أرحب برئيس الوزراء الفلسطيني والوفد الوزاري رفيع المستوى المرافق لدولته ضيوفا أعزاء على أرض مصر الكنانة التي كانت وستظل داعما قويا ومساندا راسخا للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، تلك الحقوق التي تساندها الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي".

وأضاف أنه "من حسن الحظ أن تكون مباحثاتنا اليوم مع فلسطين الشقيقة في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة هي أول مباحثات رسمية يستضيفها هذا المقر الجديد مع أي دولة في العالم ليخلد التاريخ ذلك في سجلاته بتقدير وإعجاز ونسجله نحن في قلوبنا بكل محبة وترحاب".