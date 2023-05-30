واقعة سموحة.. طلب إحاطة بشأن تكرار سقوط ألعاب الملاهي

كتب- نشأت علي:

تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، ووزير القوى العاملة، في شأن تكرار سقوط ألعاب الملاهي وسط غياب الوعي بأهمية وسائل الأمن الصناعي، وذلك بعد الواقعة الأخيرة بمنطقة سموحة.

وأكد عصام أنه من وقت لآخر نتابع بمختلف المحافظات حوادث لوقوع ألعاب الملاهي، والتي كان آخرها في مول شهير بمنطقة سموحة وسط الإسكندرية؛ حيث انهارت إحدى الألعاب؛ مما نتج عنه إصابة ٦ أشخاص، وهو الأمر الذي يكشف بشكل مستمر عن غياب الوعي بأهمية وسائل الأمن الصناعي داخل الملاهي والحدائق العامة؛ وهو ما يترتب عليه وقوع الحوادث داخلها؛ نتيجة عدم وجود رقابة داخل هذه الأماكن، بجانب وجود مسؤول صيانة وسلامة مهنية، للمتابعة اليومية وتسجيل ملاحظات المعاينة، للحد من حوادث الإصابات المتكررة.

ولفت النائب إلى أن أي مكان عمل يستوجب أن يكون داخله نظام متكامل للأمن الصناعي وسلامة العمل، طبقًا للكتاب الخامس من قانون العمل الخاص بالسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، والملاهي والمتنزهات العامة، مطالبةً بتطبيق كل اشتراطات الصحة والسلامة المهنية، كغيرها من أماكن العمل، ووزارتا القوى العاملة والتنمية المحلية عليهما دور كبير في الرقابة على هذه الأماكن للالتزام بضوابط التراخيص.

وأكد عصام أيضًا أن أي مكان عمل يحتوي على معدات أو أجهزة سواء أكانت كهربائية أم أجهزة متحركة، لا بد من التزامه باشتراطات الصحة والسلامة المهنية سواء أكان في المولات أم مدن ترفيهية؛ حرصًا على صحة وسلامة المواطنين من عدم تعرضهم لمثل هذه الحوادث، مع تفعيل الدور الرقابي من جانب الأجهزة المعنية؛ سواء المرخص منها أو مواجهة غير المرخص والذي ينتشر في بعض الشوارع ويتنقل من مكان لآخر، وهو ما يتطلب تشديد الرقابة على هذه النوعية ومواجهة عدم التزامها بالاشتراطات الخاصة بالصحة والسلامة من الأساس.