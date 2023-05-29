بدلا من الاتصال بـ121.. تطبيق موبايل جديد للإبلاغ عن انقطاع الكهرباء

كتب- محمد صلاح:

تسعى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتقديم خدماتها للمواطنين بطرق مختلفة من أجل التسهيل عليهم في تلقي الخدمة بطريقة مريحة وبجودة أعلى، في إطار جهود الوزارة المستمرة لتطوير وتحسين مستوى الخدمات المقدمة وتحقيق الشفافية وعدالة الحصول على الخدمات وتقديمها للفئات المستفيدة بسهولة ويسر.

كما أنه وفقا لرؤية الدولة فى التحول الرقمى واستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة فى مجال تقديم الخدمات للمواطنين وتنوع قنوات تقديم الخدمة بما يتوافق مع كافة الفئات المجتمعية وتوفير وسائل أكثر مرونة ويسر وبشكل مؤمن يحفظ سرية وخصوصية البيانات.

ودشنت الوزارة ممثلة في الشركة القابضة لكهرباء مصر، تطبيقات جديد خاصة بالشكاوى وأعطال الكهرباء لسرعة وسهولة تقديم الشكوى أو بلاغ انقطاع الكهرباء استكمالا لأعمال المنصة الموحدة الخدمات الكهرباء الذكية التى وصل عدد المستخدمين لها منذ بداية عملها في يوليو 2020، وحتى الآن إلى 3.5 مليون مستخدم بما يزيد عن 3.6 مليون طلب خدمة من الخدمات المتنوعة على المنصة والتي وصلت إلى 25 خدمة.

والتطبيقات كما يلي:

تطبيق طوارئ الكهرباء

وهو تطبيق خاص بالإبلاغ عن انقطاعات الكهرباء وأى شكاوى فنية تتعلق بشبكات الكهرباء بسهولة وسرعة، بدلاً من الاتصال على الرقم الموحد 121.

الرابط الخاص بالتطبيق على اندرويد (Play Store)



رابط الآيفون (App Store)





كما تجدر الإشارة إلى تشتغيل جميع خدمات الكهرباء التي تقدم للمشتركين والعملاء عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الذكية من خلال شبكة الإنترنت عبر الرابط التالي:

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والتطبيق الخاص بها عبر الهواتف الذكية (آندرويد – آيفون)

رابط التطبيق أندرويد (Google Play):



رابط التطبيق على آيفون App Store:



