وزير الشباب يتوقع حصول مصر على 10 ميداليات في أولمبياد باريس 2024



كتب- نشأت علي:

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن الوزارة تفتح يديها لجميع أفراد المنظومة الرياضية، وللجنة الشباب في البرلمان من أجل مواجهة ظاهرة هروب اللاعبين.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمود حسين، لمناقشة استعدادات الاتحادات الرياضية لدورة الألعاب الأولمبية باريس 24.

وتوقع وزير الشباب، أن تحصد مصر 10 ميداليات في أولمبياد باريس، حيث تحرص الوزارة على تقديم الدعم اللازم لجميع الاتحادات الرياضية لرفع اسم مصر في كافة المحافل، متابعا: "أنا مساند لكل اتحاد ولو في مشاكل سنعمل على حلها.. كلنا نحرص على اسم البلد".

وأشار الوزير إلى أن مصر حققت إنجازات كبيرة في الألعاب الفردية، ولكن مهما نحقق من بطولات في تلك الألعاب، إذا حدث هزيمة في مباراة كرة قدم للمنتخب القومي سيُقال إن مصر "مفيهاش رياضة" قائلا: "كرة القدم هي مزاج عام الشعب المصري".

وأشار إلى أن الوزارة تتعامل مع هروب بعض اللاعبين من المعسكرات، من خلال الإجراءات القانونية، لافتا إلى أن أحد لاعبي الإسكواش الذي هرب للخارج استطاع أبناء منتخب مصر هزيمته "رايح/جاي"، متسائلا أين متاعبه النفسية رغم تلك الهزائم.

ووجه الوزير حديثه للنواب وأعضاء الاتحادات: "نضع أيدينا في أيديكم للوصول إلى حلول لتلك الظاهرة، لافتا إلى أنه رغم تخفيض موازنة الوزارة، إلا أن ذلك لن يؤثر على دعم المنتخبات القومية في مختلف الألعاب الرياضية وسيتم تقديم كل الدعم.