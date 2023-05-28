بعد نفوقها الجماعي بالبحر الأحمر.. 5 معلومات عن القنافد البحرية طويلة الأشواك

كتب- محمد نصار:

يتعرض نوع من قنافد البحر إلى خطر النفوق الجماعي في البحر الأحمر والذي تبين وفقا لتصريحات الدكتور محمد سالم، رئيس قطاع المحميات الطبيعية بوزارة البيئة، أنه نوع يطلق عليه اسم "القنفد البحري طويل الأشواك".

وينشر مصراوي أبرز المعلومات عن القنافد طويلة الأشواك وفقا لتصريحات سالم، التي أدلى بها إلى مصراوي، اليوم الأحد، على النحو التالي:

1- تتغذى القنافد فقط على الطحالب البحرية التي تشكل مصدر غذائها الوحيد.

2- تعتبر هذه القنافد مصدر غذاء لبعض أنواع الأسماك.

3- وجود هذه القنافد ضروري للحفاظ على صحة الشعاب المرجانية.

4- النقص الكبير في أعدادها أو انقراضها يؤدي إلى انتشار الطحالب.

5- تتواجد بين الشعاب المرجانية وبالقرب منها بسبب تواجد غذائها الوحيد وهو الطحالب في هذه المناطق.

6- يؤدي كثرة أعدادها بشكل أكبر من الوضع الطبيعي إلى اختفاء غذائها والقضاء على الطحالب وبالتالي تواجه أزمة في توفير الغذاء ويؤدي ذلك إلى نفوقها.

وأشار الدكتور محمد سالم إلى رصد نفوق جماعي لحيوان قنفد البحر في أحد أنواعه وذلك في بعض المناطق بالسواحل المصرية المطلة على البحر الأحمر وخاصة محميات البحر الأحمر وشمال خليج العقبة في مناطق منه.

اقرأ أيضا:

نفوق جماعي للقنافد طويلة الأشواك بالبحر الأحمر.. البيئة تكشف التفاصيل