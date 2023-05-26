أوصى بتطوير خطة الملاحة العالمية.. اختتام أعمال المؤتمر الدولي لضباط معلومات الطيران

كتب- محمد عبيد:

اختتمت فعاليات المؤتمر الدولي ضباط معلومات الطيران المدني، والذي انعقد في القاهرة للمرة الأولى خلال الفترة من 23 إلى 25 مايو الجاري، بعدة توصيات أهمها، تأكيد ضرورة التعاون بين جميع الدول الأعضاء من أجل تحقيق مستقبل وبيئة عمل لمجتمع العاملين في إدارات معلومات الطيران حول العالم.

وأوصى المؤتمر الدولي على ضرورة الاستمرار في تطوير الخطة العالمية للملاحة الجوية (GANP) سواء عالميًا أو إقليميا، واستمرار أعمال التدريب ومشاركة إدارات معلومات الطيران في ورش العمل التوعوية، خاصة التي تستهدف التطوير فيما يخص أعمال الرقمنة في معلومات الطيران والملاحة الجوية، مؤكدًا أن البيانات الرقمية وجودتها تعد ذات أهمية قصوى بالنسبة للمشغلون في إدارات معلومات الطيران، لذا يجب العمل على ضرورة الحصول على المعلومات الرقمية القيمة.

وأعربت Funmi Adeyemi الرئيس الجديد للاتحاد الدولي لضباط معلومات الطيران (IFAIMA)، عن خالص تقديرها للجهود التي بذلها المستضيفون في مصر من أجل الخروج بالمؤتمر بشكل ناجح ودون معوقات، ووجهت الشكر لكل أعضاء IFAIMA، الذي وصلوا من مختلف بلدان العالم للمشاركة بخبراتهم في دورة المؤتمر لهذا العام، وأيضا وزارات الطيران المدني حول العالم التي تقف خلف هؤلاء العاملين وتقدم لهم الدعم.