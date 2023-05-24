اليوم.. القمر يقترن بالكوكب الأحمر في ظاهرة تشاهد بالعين المجردة

كتب- يوسف عفيفي:

قالت الجمعية الفلكية بجدة، إن هلال القمر المتزايد، يرصد اليوم الأربعاء 24 مايو 2023 في حالة اقتران مع كوكب المريخ بعد غروب الشمس والانتقال نحو بداية اليل في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة.

وأضافت الجمعية في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أنه عند النظر أعلى القمر والمريخ يشاهد توأمان من النجوم اللامعة في كوكبة التوأمان وهما (بولوكس) على اليسار ، و(كاستور) على اليمين وهما توأمان بالاسم فقط حيث يفصل بينهما أكثر من 10 سنوات ضوئية إضافة لكوكب الزهرة الساطع.

وأوضحت أن الكوكب الأحمر وصل إلى حالة التقابل مطلع ديسمبر الماضي عندما كان المريخ يواجه الشمس في السماء بالنسبة لنا وكانت المسافة بين الأرض والمريخ الأقل في وقتها خلال سنتين وكان المريخ في قمة لمعانه ولكن الآن ومع ابتعاد الأرض في مدارها حول الشمس عن المريخ بدأ لمعان الكوكب الأحمر في الخفوت.

الصورة المرفقة: محاكاة لاقتران القمر بالمريخ اليوم.