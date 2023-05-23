"الرعاية الصحية" تطلق مبادرة لتحسين تجربة المريض.. غدًا

كتب- أحمد جمعة:

تنطلق بمجمع الإسماعيلية الطبي التابع لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية غدا تحت شعار "مستقبل صحي أفضل يبدأ بالحوار" مبادرة " يوم للناس" لتعزيز التواصل المجتمعي وتحسين تجربة المريض تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.

وقالت هيئة الرعاية الصحية - في بيان - أن المبادرة التي تعقد تحت رعاية الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية مساعد وزير الصحة والسكان المشرف العام على منظومة التأمين الصحي الشامل، تهدف إلى تعزيز التواصل المجتمعي لتحسين تجربة المنتفع داخل منشات هيئة الرعاية الصحية تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل، ومن المقرر خلال فعاليات المبادرة مناقشة كافة المقترحات والتحديات الخاصة بالمنتفعين وصولًا لمؤشرات صحية تحقق أعلى معدلات رضاء المنتفعين باعتبارهم الهدف الأسمى للمنظومة، الأمر الذي من شأنه يمثل رجع صدى المنتفع حول خدمات المنظومة وجودتها.

و أكد الدكتور أحمد السبكي، أن المبادرة تؤكد ضرورة التواصل الفعال والمستمر مع المواطن المصري، وذلك وصولاً للهدف المنشود بتوفير التغطية الصحية لكل المصريين، بأعلى درجات الكفاءة والجودة، ويضمن استمرارية الارتقاء بمستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطن المصري.

ولفت رئيس هيئة الرعاية الصحية إلى أن مبادرة "يوم للناس" تتماشى مع سياسات الهيئة للوقوف المباشر على آراء المنتفعين، حيث تُعد المبادرة أول مبادرة اجتماعية لفرع الهيئة بالإسماعيلية، وهي مبنية على التواصل المباشر مع متلقي الخدمة بهدف فتح حوار مجتمعي لعرض المقترحات، والتعرف على التحديات التى تواجه المنتفعين بما يسهم في تقديم الحلول الفورية.

وأضاف أن المبادرة تضمن اتخاذ كافة الإجراءات بشكل لحظي بما يُلبي تطلعات واحتياجات المنتفعين من الخدمات الطبية والعلاجية، ويضمن تحسين تجربتهم في الحصول على الخدمة الطبية المتكاملة وبما يتوافق مع أحدث نظم الصحة العالمية.