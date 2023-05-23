ارتفع الطلب على الشراء.. كيف تحمي نفسك من النصب؟ ونصائح لشراء الشقق



كتب- محمد عبدالناصر:

وفقا للدراسة الأخيرة الصادرة عن عقار ماب، ارتفعت نسبة الطلب على شراء العقارات، 7% وذلك خلال شهر أبريل وبداية شهر مايو بالمقارنة مع شهر مارس من نفس العام بعد فترة تراجع للطلب بسبب ارتفاع الأسعار وركود حركة البيع المعتاد على العقارات خلال شهر رمضان.

وأكدت الدراسة أنه على الرغم من أن شهر رمضان، ذروة الحملات الإعلانية لأغلب الشركات العقارية، ألا أن مبيعات العقارات تشهد ركودًا معتادًا خلال هذا الشهر وتباطؤ شديد في المبيعات.

وتابعت: "تم ملاحظة عودة الطلب في شهر أبريل حيث رأى كثير من العملاء أنه ما زال الملاذ الآمن والمخزن الأفضل لقيمة أموالهم.

وفي التقرير التالي نوضح أهم النصائح والإجراءات اللازمة حتى لا تتعرض لأي عملية نصب

1- مراجعة مستندات الملكية (سند البائع)، لتتبين ما هي صفته وهل يجوز له التصرف بالبيع بصفة أصيلة أو بتوكيل ساري المفعول والتأكد من مكتب التوثيق الصادر منه.

2- لابد من الامتناع عن الشراء في حالة إذا كان البائع ليس لديه صفة قانونية للبيع أو التصرف.

3- لا يجب شراء شقة بدون عداد كهرباء عادي (رقم حديدة) وليس عداد ممارسة أو كودي.

4 - مراجعة بيانات الوحدة أو العقار على وجه التحديد بعد المعاينة النافية للجهالة فيفضل الا تشتري شقة لم يتم بناؤها بعد حرصا على أموالك.

5- ضرورة تحرير عقود البيع أو إيجار الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون على نموذج يتضمن كافة البيانات المتعلقة بترخيص البناء أو التعلية متضمنة رقم الترخيص والجهة الصادر منها، وتتضمين العقود عدد الأدوار والوحدات المرخص بها والبيانات الخاصة بإيواء السيارات وتركيب المصاعد وغير ذلك مما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ولا يقبل أي عقد يتضمن لهذا البيان.

6- راجع الحي أو الوحدة المحلية أو جهاز المدينة الجديدة لمعرفة أن العقار ليس معتديا على أملاك الدولة أو أنشأ بناء على رخصة بناء وأن الوحدة المشتراة أو المؤجرة تقع في الأدوار التي شملت الأعمال المرخص بها.