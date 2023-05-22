اليوم.. "إعلام أكتوبر" تناقش مشروعات التخرج

تنظم كلية الإعلام وفنون الاتصال جامعة ٦ أكتوبر مناقشة مشروعات التخرج اليوم الإثنين، تحت رعاية الدكتور جمال سامي، رئيس الجامعة والدكتور إيمان العزيزي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة آمال كمال، عميد الكلية.

وتستضيف الكلية أساتذة وخبراء الإعلام في مصر لمناقشة المشروعات المختلفة، حيث أنتج طلاب قسم الصحافة 7 مشروعات صحفية وهي "مجلة وقار" والتي تتمحور فكرتها في تسليط الضوء على النماذج الناجحة من كبار السن وتعالج موضوعاتهم المختلفة، و"مجلة العاصمة اب داون" والتي تتناول العاصمة والإنجازات التي حققت، فيما تتحدث "مجلة مجتمع ريادي" عن الاقتصاد وسبل معالجة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، و "مجلة زينة" والمتخصصة في كل شئون المرأة و"مجلة ايجيبتوش" والمتخصصة في السياحة المصرية وتسليط الضوء على أبرز معالمها، ومجلة "سوبر ترند" والتي تهتم بالمؤثرين في المجتمع والنماذج الناجحة التي تستحق ان تكون الترند، ومجلة اقتصاد عائلي المتخصصة في شئون الاقتصاد العائلي، وتقديم افضل السبل للمواطن المصري في تلك الفترة.

بينما أنتج طلاب قسم الإذاعة عدد 9 مشروعات، حيث تناول فيلم "قلبت جد" فيلم درامي قصير عن ادمان السوشيال الميديا و تأثيراتها على الشباب الجامعي، ومشروع ( ديوراما )وهو فيلم وثائقي عن فن صناعة المنمنات في مصر واستخدامتها في العديد من المجالات، ومشروع ( جينيس حكاية رقم ) فيلم تسجيلي عن الإنجازات المصرية العالمية التي تم تسجيلها حديثا في موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية، بينما تحدث فيلم "غالية" من الرسوم المتحركة عن دور التكنولوجيا الحديثة فى إدارة المنازل وبالتالي جعل الحياة أسهل لكبار السن خاصة وزيادة القرب مع العائلة رغم المسافات، وذكر مشروع "ريبيكيا" برامج وثائقية أهمية إعادة تدوير المخلفات خاصة الالكترونية منها والمنتجات التي تنتج عن إعادة التدوير، ومشروع بيوت الامل، عن الصوب الزراعية في مصر واستخدامه في دعم الفجوة الغذائية داخل مصر وتصدير الفائض للخارج ومشروع أهل الواحة، والذي يسلط الضوء على حياة قبائل الأمازيغ في مصر ومختلف جوانب معيشتهم، ومشروع "حكاية حق" عن الخدمات التي يقدمها جهاز حماية المستهلك للمواطنيين ومشروع "الصفارة" عن حرفة صناعة الزجاج وتطنيع المشغولات الزجاجية، وفي الختام مشروع "النزلة" فيلم وثائقي عن قرية النزلة بالفيوم و مكانتها في صناعة الخزف والفخار عالميا.

وأنتج قسم العلاقات العامة والإعلان 9 مشروعات وهي حملة احسبها بعقل والتي تحمل شعار "فكر.. قرر.. وفر"، وتتحدث عن الوعي الاستهلاكي وإدارة موارد الأسرة وتعريف الجمهور بالطرق البديلة والمجانية وزيادة وعي الأفراد بحقوقهم وواجباتهم، بينما جاءت حملة لأجلها كلنا ظلها، حول مساعدة السيدات المطلقات غير العاملات في إيجاد فرص وسبل كثير تساعدهم في استكمال الحياة بأسلوب كريم، ومشروع ورث حول توعية الجماهير بأهمية إعادة التدوير و حثهم علي تقليل المخلفات اليومية من خلال وضع بدائل و استخدامات أخري للاستفادة منها و الحد من التلوث البيئي، وفي ذات السياق جاء مشروع "ناتورا" عن تغيير المناخ وايضا جاءت حملة القارئ الاخضر والتي تهدف الى الحصول على بيئة خضراء نظيفة عن طريق الحد من حرق قش الأرز والاستفاده منه عن طريق إدخاله في صناعات جديدة مفيدة و منها صناعه الورق، وحملة "social maze" للتوعية بمخاطر تعرض الأطفال المفرط السوشيال ميديا، و خلق ثقافة التعريض الانتقائي لدي الآباء لما يراه أطفالهم علي مواقع التواصل الاجتماعي، ومشروع "Ai Era".

وجاءت فكرة المشروع في الربط بين الذكاء الاصطناعي وجميع المجالات بنظام AI ERA و اظهار إيجابيات الذكاء الاصطناعي بالأخص في مجال العلاقات العامة ، الذي استخدم الذكاء الاصطناعي لمواكبة التطور الهائل في الفترة الأخيرة للتكنولوجيا من خلال نظام Ai Era و استخدامه داخل المؤسسات الإدارية المختلفة، وتعزيز العلاقات بين أطراف المؤسسة داخلياً و خارجياً، وجاءت (Telelance) حملة توعية لتحقيق المنفعه العامة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية و الحد من البطالة و التعريف باهمية العمل الحر و تشجيع الأفراد على العمل من خلال الإنترنت.

كما جاءت حملة "البازار" والتي تسعى الى تغيير الفكر المغلوط عند الكثير من الأفراد حول المنتج المحلى، وتغيير السلوك لزيادة الإقبال على المنتج المحلى للحد من البطالة وتشجيع المنتج المصري على المنافسة العالمية.