رئيس إفريقية النواب: المصريون سيقفون مع الدولة في الانتخابات الرئاسية

كتب- نشأت علي:

توقع الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، عن ثقته التامة في أن المصريين بمختلف انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والشعبية سيشاركون بكثافة في الانتخابات الرئاسية التي تنطلق غدًا الأحد حتى الثلاثاء المقبل لدعم الدولة والحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية حدودها.

وقال "الجبلي" في بيان اليوم، إن العالم كله سيدرك عظمة المصريين وقدرتهم على ممارسة حقوقهم السياسية والدستورية بالمشاركة الكبيرة في هذه الانتخابات باعتبارها واحدة من أهم الاستحقاقات الانتخابية التي تشهدها مصر خلال هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط بظروف صعبة ومعقدة للغاية خاصة في ظل استمرار جيش الاحتلال الإسرائيلي في اعتداءاته الوحشية ضد الفلسطينيين وبصورة خطيرة لم يشهدها الصراع الفلسطيني الإسرائيلي من قبل.

وأكد أن هناك حرصًا كبيرًا من المصريين على استمرار الدور التاريخي والمحوري والناجح الذي حققته الدولة المصرية بجميع مؤسساتها في تحرير مصر من براثن الإرهاب والإرهابيين وأفشل مخططات قوى الشر والإرهاب والظلام في تحويل سيناء إلى إمارة داعشية ورفض التهجير القسري للفلسطينيين وعدم تصفية القضية الفلسطينية ولعل أكبر دليل على ذلك نجاح مصر في تقديم تجربة متفردة للعالم كله تمثلت في مواجهة الإرهاب داخل سيناء وفي نفس الوقت تشييد العديد من المشروعات القومية الكبرى داخل سيناء وفي كل أرجاء الوطن.

وأعرب الدكتور شريف الجبلي، عن ثقته التام في خروج المصريين والأسر المصرية من الرجال والنساء والأطفال في الانتخابات الرئاسية في طوابير كبيرة لنقول للعالم أجمع: كلنا نقف وراء الدولة المصرية في هذا الظرف التاريخي الصعب الذي لم تواجه مصر من قبل، مؤكدًا أن مصر مهددة والشعب المصري العظيم لن يتردد لحظة في مواجهة جميع المخاطر والمؤامرات الداخلية والخارجية التي تواجه الدولة المصرية.

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