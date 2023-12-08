وفاة والدة طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلن النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، وفاة والدة المهندس طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان.

وقال أبو العينين عبر صفحته على "فيسبوك"، الجمعة:"(يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)، أتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة للنائب المهندس طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب في وفاة المغفور لها بإذن الله - والدته".

وتابع:"نشاطره والعائلة الكريمة الأحزان في مصابهم الأليم، سائلين الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان .. وإِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ".