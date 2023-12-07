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القوات المسلحة تنظم حملة توعية بعنوان "تصدوا معنا" بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة

05:39 م الخميس 07 ديسمبر 2023

القوات المسلحة تنظم حملة توعية بعنوان ''تصدوا معنا

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كتب- محمد نصار:
نظمت القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة حملة توعية بعنوان "تصدوا معنا"، والتي تستهدف توعية الشباب بمخاطر الشائعات وحروب الجيل الرابع والحملات المعادية التى تستهدف التأثير السلبي على المجتمع المصري.

ويأتي ذلك من خلال تنظيم العديد من المحاضرات ولقاءات التوعية بالمنشآت التعليمية ومراكز التدريب التابعة للقوات المسلحة.

جاء ذلك بالتزامن مع تنفيذ العديد من لقاءات التوعية القومية بالتعاون مع الوزرات والجهات المعنية للتوعية بحجم الإنجازات والجهود التى تبذلها الدولة فى كافة القطاعات، إضافة إلى تنظيم العديد من اللقاءات والزيارات الميدانية لشباب مصر من طلبة الجامعات والمدارس لمتابعة المشروعات التنموية والوقوف على الإنجازات المحققة على أرض الواقع في كافة ربوع مصر.

يأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على رفع الوعى الثقافى والوطنى لأفراد القوات المسلحة والتوعية بالجهود المبذولة لحماية ركائز الأمن القومى فى كافة القطاعات.

القوات المسلحة تصدوا معنا الشباب والرياضة

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