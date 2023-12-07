نشرة التوك شو.. انفراجة بأزمة السكر.. ووزير الخارجية الفلسطيني السابق يطالب بتغيير القيادة الفلسطينية

كتب- داليا الظنيني:

تناولت برامج التوك شو، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا.

ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

أحمد موسى: في دول مقدمتش بطانية واحدة لأهالي غزة

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن ما يحدث على الحدود المصرية في رفح خطر يهدد الأمن القومي، خاصة محاولات تهجير الفلسطينيين قرب الحدود المصرية، مشيرًا إلى أنه لن يسمح لنتنياهو بتنفيذ مخططه في غزة.

وزير الخارجية الفلسطيني السابق يطالب بتغيير القيادة الفلسطينية لدفع الموقف العربي

طالب الدكتور ناصر القدرة، وزير الخارجية الفلسطينى السابق، إن تشكيل كتلة سياسية من بعض الدول العربية لتغيير قواعد اللعبة فى القضية الفلسطينية.

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انفراجة كبيرة.. أحمد موسى: كيلو السكر بـ٢٧ جنيها

كشف أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتى، عن موعد انتهاء أزمة السكر، مؤكدا وجود انفراجة كبيرة.

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أحمد موسى: في دول مقدمتش بطانية واحدة لأهالي غزة

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن ما يحدث على الحدود المصرية في رفح خطر يهدد الأمن القومي، خاصة محاولات تهجير الفلسطينيين قرب الحدود المصرية، مشيرًا إلى أنه لن يسمح لنتنياهو بتنفيذ مخططه في غزة.

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عضو لجنة تطوير مناهج إعدادي: النصوص المعلوماتية حالت دون تنمية مهارات الطلاب

أكدت الدكتورة ميرفت الديب عضو المجلس الاستشاري الرئاسي لعلماء وخبراء مصر ورئيس اللجنة الوطنية لتطوير مناهج المرحلة الإعدادية، أن التعليم المصري من أكبر أسباب الضغوط على الأسرة المصرية ويضع ضغوطا نفسية، ومن المفترض أن يكون التعليم دعوة للتفتح والاستمتاع بالعلوم.

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رئيس "حملة السيسي": قضية الحبس الاحتياطى ضمن أجندة الحوار الوطنى وسيكون لها حلول تشريعيهة

قال المستشار محمود فوزى، رئيس الحملة الانتخابية للرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مرشحنا طلب منا الانفتاح على جميع الآراء والتيارات المختلفة، ولدينا انفتاح فى الحريات ونسعى لخلق جمهورية جديدة؛ لذلك تم رفع قانون الطوارئ.

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