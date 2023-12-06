أمطار وظاهرة جوية احذر منها.. "الأرصاد" تكشف طقس غدًا الخميس

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، والأحوال الجوية المتوقعة، غدا الخميس ٧ ديسمبر، وذلك على كافة أنحاء البلا.

وقالت "الأرصاد"، وفق بيان لها الأربعاء: يسود الخميس طقس، لطيف نهارًا على القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء والصعيد، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

وأوضحت الهيئة، أن طقس الخميس يشهد شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانًا، من الرابعة إلى التاسعة صباحًا تقريبًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأشارت إلى وجود، أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30 % تقريبًا، على مناطق من شمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

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