السيطرة على حريق محدود بمبنى تحت الإنشاء في مطار القاهرة

كتب - محمد عبيد:

سيطرت قوات الحماية المدنية علn حريق محدود بالقرب من مطار القاهرة الدولي، في مبنى تحت الإنشاء يتبع إحدى شركات الشحن العاملة في المطار، ولم يشهد الحريق وقوع خسائر أو إصابات.

وقالت مصادر بمطار القاهرة الدولي: نشب الحريق المحدود خارج حدود المطار في مبنى تحت الإنشاء يتبع إحدى شركات الشحن الشهيرة، على الفور انتقلت رجال الحماية المدنية بالمطار وتم السيطرة على الحريق خلال دقائق معدودة دون أن يخلف أي خسائر أو إصابات.

وتعزز سلطات مطار القاهرة الدولي بالتعاون مع وزارة الطيران المدني، سبل الحماية والأمان والسلامة داخل مباني ركاب مطار القاهرة الدولي والمباني الملحقة، عبر استخدام أحدث الأجهزة وأنظمة الحماية منعا لحدوث أي مواقف طارئة قد تعرقل سير الحركة الجوية بالمطار أو تؤثر على مداخله.