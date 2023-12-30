"الأعلى للإعلام" يهنئ الرئيس السيسي بالعام الميلادي الجديد

كتب- إسلام لطفي:

بعث الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة العام الجديد.

وجاء في نص البرقية: يطيب لي بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء المجلس والعاملين أن نبعث إليكم بأصدق التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة العام الجديد"، داعين الله أن يكون العام الجديد عام خير وسلام وازدهار يحمل الخير والرخاء لمصر وأن يُعيده عليكم بموفور الصحة والعطاء وتحقيق ما تصبون إليه لرفعة وطننا العزيز وشعبه العظيم.

ودعا رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إلى التكاتف والوقوف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية لمواجهة التحديات التي تواجه الدولة المصرية، واستكمال المشروع القومي الكبير لبناء الجمهورية الجديدة وتحقيق تطلعات الشعب المصري.

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