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BBC

فتح باب التصويت في الانتخابات الرئاسية لليوم الثالث بدبي.. وتوافد الجالية المصرية

11:23 ص الأحد 03 ديسمبر 2023

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كتب- إسلام لطفي:

توافد عدد من المصريين المقيمين في الإمارات للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، وبدأت القنصلية المصرية فى دبي استقبال المصريين للإدلاء بأصواتهم فى اليوم الثالث، وفقا للتوقيت المحلي فى الإمارات، وتم فتح اللجنة في الموعد المحدد في لبداية التصويت في التاسعة صباحاً وفقا للمواعيد المقررة من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر في عدد 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يحق لكل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويكون متواجداً خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات، سواء أكان مقيماً أو مسافراً لفترة وجيزة، أن يدلي بصوته في العملية الانتخابية بواسطة بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي.

الانتخابات الرئاسية دبي الإمارات الهيئة الوطنية للانتخابات

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