منسق الجالية المصرية في نيويورك: المصريون ذهبوا إلى اللجان رغم الأمطار والصقيع

كتبت- داليا الظنيني:

أشادت إيمان وهمان منسق الجالية المصرية في نيويورك بإقبال المصريين على التصويت منذ اليوم الاول لتصويت المصريين في الخارج قائلة: "المصريون حريصون على التصويت ومنذ الأمس فوجئنا بأعداد كبيرة من المصوتين رغم أن يوم الجمعة يوم عمل رسمي في ظل كميات أمطار هائلة وطقس سيء لكن الاقبال جيد.

وأضافت وهمان فى مداخلة هاتفية مع الاعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، عبر فضائية ON، أن المشاركة في الانتخابات كان ينتابها العزوف خاصة مع انطلاق أحداث غزة وكانوا يقولون الانتخابات محسومة لكن حرب غزة زادت القناعة بالمشاركة بشكل كبير وأهميتها.

وأردفت وهمان، أن الجالية المصرية في نيويورك هي الأكبر ونتوقع غداً المزيد من الاقبال في ظل حلول الإجازة الخاصة بنهاية الأسبوع، وأتوقع أن تكون غداً بمثابة ليلة عيد.