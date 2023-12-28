توقعات الأرصاد.. أمطار رعدية وغزيرة على هذه المناطق خلال ساعات

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كتب- إسلام لطفي:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، رصد استمرار تدفق السحب الرعدية الممطرة على محافظة بورسعيد والدقهلية ومناطق من محافظة الشرقية.

وذكرت "الأرصاد" في بيان قبل قليل، أن القاهرة الكبرى على موعد مع الأمطار الرعدية خلال الفترة القليلة المقبلة، موضحة أن شدة الأمطار تزداد على شرق القاهرة خلال الساعات القليلة المقبلة لتكون متوسطة إلى غزيرة.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى استمرار فرص سقوط الأمطار على القاهرة الكبرى ومناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية وسيناء وشمال الصعيد خلال اليوم.

كما توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، زيادة حدة الأمطار على شرق البلاد مع تقدم الوقت.

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