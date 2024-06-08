من 700 لـ263 ألف جنيه.. 51 صورة ترصد أرخص وأغلى فندق في شرم الشيخ



كتب- محمد أبو بكر:

يهتم العديد من المواطنين، تزامنًا مع بدء إجازة نهاية العام الدراسي والرغبة في قضاء العطلات، عن أرخص وأفضل الفنادق في شرم الشيخ 2024، حيث تبدأ الحجوزات في المنتجعات والقرى السياحية.

ويرصد "مصراوي"، خلال السطور التالية، أرخص وأغلى فندق في شرم الشيخ، كما يلي، وفقًا لموقع "بوكينج":

أرخص فندق في شرم الشيخ 2024:

فندق شرم كليف:

- يصنف فندق شرم كليف من فئة الـ4 نجوم.

- يضم الفندق حمام سباحة وملعب تنس.

- يتم تقديم وجبة الإفطار كل صباح في المطعم، ويوفر مجموعة متنوعة من الأطباق العالمية.

- يقع فندق شرم كليف، بعد 700 متر من شاطئ خليج نعمة وعلى بعد 1.2 كم من وسط المدينة.

- الغرف في الفندق تحتوي على تكييف ومكتب وتلفزيون بشاشة مسطحة وحمام خاص وبياضات أسرّة ومناشف.

- تحتوي جميع غرف الضيوف على صندوق ودائع آمن.

- يصل سعر الغرف في الليلة الواحدة إلى 700 جنيهًا.

أغلى فندق في شرم الشيخ 2024:

منتجع فور سيزون شرم الشيخ

- تتراوح الليلة الواحدة في الغرف من 21 ألف جنيه حتى تصل إلى 36 ألف جنيه.

- يبدأ الجناح في الفندق من 40 ألف جنيه ويصل إلى 263 ألف جنيه.

- يقع منتجع فور سيزون بشرم الشيخ في مصر وعلى امتداد واجهة شاطئية خاصة بطول 1 كم.

- يُعد واحة فاخرة تقع ما بين الصحراء والشعاب المرجانية، حيث يتميز بأشعة الشمس على مدار السنة، ووحدات إقامة عصرية أنيقة، وإطلالات بانورامية على البحر الأحمر.

- يضم منتجع فور سيزون 5 مسابح خارجية، و10 أماكن لتناول الطعام في الهواء الطلق، وسبا شهير جدًا، ونادي كدز فور أوول سيزونز المليء بالترفيه، ومركز غوص مُدار بخبرة ومعتمد من اتحاد مدربي الغوص، بالإضافة إلى أحد أفضل الشعاب المرجانية في المنطقة، وقطار جبلي مائل ينقل الضيوف من القمة إلى الشاطئ، ويقدم "منتجع فورسيزونز شرم الشيخ" تجربة طهي رائعة تتنوع ما بين المأكولات الآسيوية والإيطالية واللبنانية وأطباق أمريكا اللاتينية.

- يوفر منتجع فور سيزون برنامجًا خاصًا للضيوف الصغار يشمل أوقاتاً محددة يوميًا للألعاب والفنون والحرف اليدوية والأنشطة الثقافية واللعب الباعث على النشاط بما في ذلك منطقة مخصصة للمراهقين فقط بالإضافة إلى خدمات مجالسة الأطفال الاحترافية وكذلك 4 ملاعب تنس.

- يقع "منتجع فور سيزونز شرم الشيخ" على بعد 10 دقائق بالسيارة من مطار شرم الشيخ الدولي و25 دقيقة بالسيارة من خليج نعمة و40 دقيقة بالسيارة من مدينة شرم القديمة مع أسواقها التقليدية.