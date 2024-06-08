بـ34 مدينة ومحافظة.. مواعيد صلاة عيد الأضحى 2024

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت دارُ الإفتاءِ المصريةُ، أن يومَ الجمعة الموافق السابع من شهر يونيه لعام ألفين وأربعة وعشرين ميلاديًّا، هو أول أيام شهر ذي الحجة لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وخمسة وأربعين هجريًّا.

ويبحث العديد من المواطنين، تزامنًا مع إعلان دار الإفتاء موعد عيد الأضحى، عن مواعيد صلاة عيد الأضحى 2024 في المحافظات.

وقال الدكتور طه رابح، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن غرة شهر ذو الحجـة 1445هـ فلكيًا يوم الجمعة 7 يونيو 2024، وتكون وقفة عرفات لعام 1445هـ فلكياً يوم السبت 15 يونيو 2024، ويكون عيد الأضحى المبارك لعام 1445هـ فلكياً يوم الأحد 16 يونيو 2024.

ويرصد "مصراوي"، خلال السطور التالية، مواعيد صلاة عيد الأضحى في المحافظات، وفقًا للحسابات الفلكية، كما يلي:

واعتمدت مديرية الأوقاف بالقليوبية، برئاسة الشيخ صفوت أبو السعود، وكيل وزارة الأوقاف، أماكن صلاة عيد الأضحى في محافظة القليوبية، والتي بلغ عددها 410 ساحة بالمساجد الكبرى ومراكز الشباب والأندية والأراضي الفضاء بالقرى والمراكز.

فيما أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اليوم الجمعة، عن تخصيص 153 ساحة و4202 مسجدًا لصلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1445هـ/2024م في جميع أنحاء المحافظة.

وتواصل باقي المحافظات الاستعداد لصلاة عيد الأضحى 2024، من خلال إجراءات مكثفة ورفع درجة الاستعداد القصوى.



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