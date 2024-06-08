حدث ليلًا| طقس السبت وتصريحات أمين سر لجنة الخطة عن موازنة الدولة

شهد أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، العديد من الأحداث المهمة، كان أبرزها:

أجواء شديدة الحرارة ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت بدرجات الحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا السبت على معظم أنحاء البلاد.

أمين سر لجنة الخطة يكشف أسباب اعتراضه على موازنة الدولة

أبدى النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة، اعتراضه على موازنة الدولة خلال مناقشتها في مجلس النواب، مشيرًا إلى تضارب في الأرقام بين الموازنة المقدمة للبرلمان وتلك المقدمة لصندوق النقد الدولي.

بعد قرارها توزيع مبيداته مجانًا.. "الزراعة" تكشف مخاطر النمل الأبيض

كشف الدكتور أحمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بوزارة الزراعة، عن مخاطر النمل الأبيض على المبان والأرضيات.

عمرو أديب: هو يا نموت في الأسانسير أو نموت بأزمة قلبية

قال الإعلامي عمرو أديب، إن محافظة أسوان سجلت أعلى درجة حرارة في العالم أمس الخميس، حيث سجلت درجة الحرارة 49.5 درجة في الظل، معقبًا: "درجة حرارة قاتلة.. مفيش حد في الشوارع".

موجات غير طبيعية.. "الأرصاد" تكشف حالة الطقس خلال أيام عيد الأضحى 2024

كشفت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال عيد الأضحى المبارك 2024.

بيان حكومي عاجل بشأن أنباء تقليص مخصصات القطاع الصحي بالموازنة الجديدة

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما نشر في بعض صفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن تقليص المخصصات المالية لقطاع الصحة بالموازنة العامة الجديدة 2024/2025 مما يهدد بإلغاء العلاج على نفقة الدولة، لا أساس له من الصحة.

"الأعلى للإعلام" يعلن تضامنه مع قصواء الخلالي

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تضامنه مع الإعلامية قصواء الخلالي، ضد ما تتعرض له من حملة اضطهاد ممنهجة، من مراكز إعلام ووسائل إعلام أمريكية، وإجراءات قمعية تشمل حجب بث البرنامج، وإغلاق صفحاتها على منصات التواصل الاجتماعي، وحملات تشويه منسقة ضدها، وتحريف مقاطع من برنامجها واستخدامها للتحريض ضدها، وتلقيها تهديدات بالعنف والاعتداءات الشخصية.