نشرة التوك شو.. ارتفاع قياسي للذهب وموعد إصدار لائحة قانون التصالح في مخالفات البناء

كتب- داليا الظنيني:

تناولت برامج التوك شو، اليوم الثلاثاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

سمير فرج يتوقع انتهاء أزمة الملاحة في البحر الأحمر خلال أسبوعين

قال اللواء سمير فرج، المفكر والخبير الاستراتيجي، إن أي مشكلة تحدث في البحر الأحمر لها تأثير على قناة السويس.

وتوقع فرج خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى عبر برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، بانتهاء أزمة التهديدات التي تواجه حركة الملاحة في البحر الأحمر، خلال أسبوعين.

وأكد فرج، أن القواعد العسكرية المتواجدة في جيبوتي مهمة، في ظل نجاحها في القضاء على قراصنة البحر الأحمر، مبينا أن أمريكا من خلال قواتها تستطيع السيطرة على البحر الأحمر.

- رئيس شعبة الذهب يكشف أسباب "الارتفاع القياسي" للأسعار

كشف هاني ميلاد رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أسباب الارتفاع غير المسبوق في أسعار الذهب بالسوق المحلي خلال الفترة الحالية.

وقال ميلاد خلال في مداخلة هاتفية بقناة الحدث اليوم، مساء الثلاثاء، إن أسعار الذهب تعيش حالة غير مسبوقة من حيث الأسعار وخاصة سعر جرام الذهب عيار 21، مبينا أن هناك عدة أسباب وراء عدم استقرار أسعار الذهب في الفترة الأخيرة، منها إقبال المصريين على الشراء بشكل كبير بهدف الاستثمار في الذهب، وهذا السلوك يؤدي إلى رفع الأسعار، إضافة إلى الحروب فى منطقة الشرق الأوسط ، وانخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، وارتفاع سعر الذهب عالميا بشكل غير مسبوق.

- إسكان النواب تكشف موعد إصدار لائحة قانون التصالح في مخالفات البناء

قال النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون التصالح في مخالفات البناء، هدية من الحكومة ومجلس النواب للمواطنين، مؤكدا أنه يتم تقنين كل الأوضاع السابقة.

وأضاف شكرى خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح على مخالفات البناء في منتصف شهر فبراير المقبل، موضحا أن القانون انفراجة كبيرة لأزمات كبيرة شهدتها الدولة لسنوات.

وأوضح أن القيمة المالية لجدية التصالح تبلغ 25% وهناك تقسيط أيضا على 3 سنوات من القيمة، منوها إلى أن قانون التصالح الجديد تضمن حلا لمشكلة الأحوزة العمرانية، لافتا إلى أن القانون يحمل عددا من التسهيلات والمميزات للمواطنين خلاف القانون السابق.

- حقوق إنسان النواب: القيادة السياسة منحت المرأة حقوقًا غير مسبوقة

قالت النائبة الدكتورة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن المرأة هي العمود الأساسي في نهضة المجتمع المصرى، بل كل المجتمعات على مر العصور، حيث يختلف دورها بتسلسل الزمان ليكون أقوى ومؤثرًا فى المجتمع.

جاء ذلك خلال ندوة أقيمت بعنوان "مصر فى عيون الشباب وتأثيرها على سلوك الفرد والمجتمع" بمكتبة مصر العامة بالجيزة ونظمتها مؤسسة دكتور عزت للتنمية المجتمعية وجمعية ذات للتنمية والصداقة بين الشعوب.

حضر الندوة كل من دكتور عزت عزوز، رئيس مجلس الأمناء، والدكتورة هبة الهلالى، رئيس مجلس الإدارة لجمعية ذات، واللواء أ. ح محمود خليفة، المستشار العسكرى بجامعة الدول العربية، واللواء مصطفى عبيه، واللواء أحمد ونيس، واللواء أشرف مظهر، والداعية الإسلامي أحمد صابر، والقمص بولا فؤاد، والكاتب تامر بجاتو.

- كبير مفاوضي الرئاسة: تنفيذ قرارات "كوب 28" يحتاج لمليارات الدولارات

كشف السفير محمد نصر، كبير مفاوضي الرئاسة لقمة المناخ، عن آخر تطورات قرارات مؤتمر المناخ "كوب 28"، الذي عقد في الإمارات.

وقال نصر، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الثلاثاء، أن مؤتمر المناخ كوب ٢٨، بنى قراراته على المؤتمر الذي كان في مصر وما قبله أيضا من مؤتمرات.

وأكد أن هناك ٢٨ بندا في المؤتمر يتم العمل عليهم جميعا، والتحويل يتم بصورة تدريجية خاصة أن الأمر يحتاج لمليارات الدولارات، وكل عام يحدث تقدم ملموس.