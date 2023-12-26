وزيرا التنمية المحلية والزراعة ومحافظ بورسعيد يفتتحون المركز التكنولوجي بحي المناخ

كتب- محمد نصار:

افتتح وزير التنمية المحلية هشام آمنة، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، ومحافظ بورسعيد عادل الغضبان، اليوم/ الثلاثاء/ المركز التكنولوجي لإصدار تراخيص المحال العامة الموحد الجديد بحي المناخ، ومتابعة سير العمل فيما يخص تلقي طلبات المواطنين لتجديد وإصدار تراخيص المحلات التجارية وكافة أنواع الأنشطة المتعددة.

وتفقدوزير التنمية المحلية والزراعة ومحافظ بورسعيد - خلال الزيارة- أقسام المركز خلال تلقي الخدمات للمواطنين، وحرصوا على التواصل مع عدد من المواطنين للتعرف على ٱرائهم في المركز الجديد وأداء العاملين بالمركز، حيث أعرب المواطنون عن فخرهم بالمركز والذي يعد الأول من نوعه على مستوى الجمهورية وساهم في سرعة وسهولة الخدمة.

وشدد وزير التنمية المحلية على الاستمرار في تطوير مستوى الأداء داخل المركز، كما أشاد بجهود العاملين داخل المركز وسرعة تقديم الخدمة للمواطنين ودقتها، موضحا أنه تم عمل منظومة جديدة لإصدار تراخيص المحلات وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بالمحلات في جميع الأحياء ببورسعيد.

من جانبه أكد محافظ بورسعيد أن المركز مميكن بنسبة 100% ويضم أكفأ العناصر الشبابية المدربة على أعلى مستوى، وتم اختيارهم وفق لأسس وشروط معينة تضمن توفير بيئة عمل مميزة و ناجحة، كما تم تصميمه بأفضل نظام بما يحقق سهولة تلقي الخدمات للمواطنين، لافتا إلى أنه تم تدريب العاملين بالمركز على أهمية الدقة في العمل وميكنة البيانات الخاصة برخص المحال والابتعاد عن الطرق النمطية والحفاظ على روح التعاون والمحبة بين العاملين بالمركز، لتحقيق أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.

و كان محافظ بورسعيد قد أعلن عن حصول مركز التراخيص على شهادة الجودة "الأيزو" خلال كلمته بالمؤتمر الذى تم عقده في الديوان العام للمحافظة بحضور وزيري التنمية المحلية والزراعة، على هامش افتتاح وتفقد عدد من المشروعات ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

وتم إنشاء وافتتاح مركز تراخيص المحال الموحد الجديد بحي المناخ، في وقت سابق، وذلك في إطار مشروع مصر الرقمية، وعمل منظومة جديدة لإصدار تراخيص المحلات وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بالمحلات فى جميع الأحياء ببورسعيد.

وتشمل المنظومة الرقمية كافة القطاعات والمؤسسات بالمحافظة، بما يحقق سهولة حصول المواطن على كافة الخدمات والأعمال المتعلقة بتراخيص المحلات بالمحافظة، وتم استكمال قاعدة البيانات وأعمال الميكنة داخل المراكز التكنولوجية وإدارات الأحياء ويضم المركز، إدارات التحصيل ورخص المحلات والأكشاك والإعلانات والشؤون القانونية والحجز الإداري وإدارة خدمة المواطنين بكل أحياء مدينة بورسعيد، بما يسهم في تنظيم عمل المحلات والتيسير على أصحابها عند تلقي الخدمات الخاصة بهم.