برغم الألم.. هاني الناظر يحتفل بعيد ميلاده على طريقته الخاصة

كتب- حسن مرسي:

كتب الدكتور هاني الناظر الرئيس الأسبق للمركز القومي للبحوث، منشورًا مؤثرًا عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث احتفل مع متابعيه بعيد ميلاده الليلة، موضحًا أنه مختلف عن كل عام، لأنه لم يحتفل مع أبنائه وأحفاده مثلما اعتاد دائمًا، مشيرًا بذلك إلى أن إصابته بمرض السرطان منعته من الاحتفال معهم.

وقال هاني الناظر خلال منشوره: هذه ليلة يوم ميلادي وقد تعودت عندما كنت صغيرا على الاحتفال بها مع أبي وأمي وأخي وفي شبابي مع أصدقائي.. وبعد زواجي أحتفل بها مع زوجتي وأبنائي وأحفادي وأسعد بهداياهم الرمزية.

وأضاف الدكتور هاني الناظر عبر المنشور: أما اليوم فأحتفل بها ومعي زوجتي فقط دون الأبناء والأحفاد وقد يبدو هذا وكأنه شيء مؤلم نفسيًا.. ولكن الحقيقة غير هذا فقد أكرمني الله بصحبة رائعة وهي حضراتكم وأجمل الهدايا وهي دعاؤكم المستمر وصلواتكم من أجلي وتمنياتكم لي بالشفاء والتي لا تتوقف.

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