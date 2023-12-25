إعلان

BBC

طقس الاثنين.. الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار والظواهرة الجوية

08:00 ص الإثنين 25 ديسمبر 2023
  • عرض 5 صورة
    الطقس
  • عرض 5 صورة
    الطقس
  • عرض 5 صورة
    الطقس
  • عرض 5 صورة
    الطقس
  • عرض 5 صورة
    الطقس
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب


كتب- محمد عبدالناصر:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس اليوم الاثنين، حيث يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأضافت الهيئة، يوجد شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المشطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

وتابعت الهيئة: يوجد أمطار خفيفة على مناطق من اليواحل الشمالية وشمال الوجه البحري بنسبة 30% تقريبا.

كما يوجد نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

45 (1)

الطقس الأرصاد درجات الحرارة

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"الأسقفية" توفر ترجمة فورية بلغة الإشارة وتخصص ركنًا للصم بقداس عيد الميلاد

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان