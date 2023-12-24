لزيادة الاستثمارات.. نواب يدعون مسؤولي قناة السويس للكشف عن التعديلات التشريعية المطلوبة

كتب- نشأت علي:

قال عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، إن المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، تمثل أهمية كبيرة، وهناك ضرورة لتعظيم الاستفادة منها، داعيًا الأعضاء والحكومة ومسؤولي المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، لتوضيح المعوقات أمامهم والتشريعات التي يحتاجون إليها لتذليل أي معوقات أمام جذب الاستثمارات بمنطقة قناة السويس.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد، أثناء مناقشة الطلب المقدم من اللواء طارق نصير، وكيل لجنة الدفاع بالمجلس، وأكثر من عشرين عضواً، بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن المناطق الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وقال النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن: إننا نتكلم عن 460 كم في منطقة مميزة جدًّا، وهي منطقة قناة السويس، ومن حقنا نسمع ونرى نتائج على أرض الواقع، فمن المفترض نسمع أرقامًا تغير وضع الاقتصاد المصري.

ودعا الخولي، خلال كلمته بالجلسة العامة، الحكومة ومسؤولى الهيئة؛ لتوضيح عما إذا كان هناك دور يمكنهم القيام به لمساعدة المنطقة.

ودعا النائب أكمل نجاتي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مسؤولي الهيئة إلى الإفصاح عن أي معوقات تشريعية، بحيث يتولى أعضاء مجلس الشيوخ دراسة تلك المعوقات والعمل على تذليلها .