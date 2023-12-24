بالصور.. 10 عربات متنقلة تجوب المحافظات لتأهيل الشباب لسوق العمل

كتب- مصراوي:

نشرت وزارة العمل، اليوم الأحد، صورًا عبر مواقعها الرسمية على الإنترنت، بشأن 10 عربات تدريب مُتنقلة جديدة جاهزة للانطلاق إلى بعض المحافظات، من أجل تدريب وتأهيل الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل، وذلك في نطاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ومبادرة "مهنتك مُستقبلك".

وأعلن وزير العمل حسن شحاتة، أن هذه العربات ستنطلق إلى محافظات: الإسكندرية والوادي الجديد والشرقية وجنوب سيناء وسوهاج والأقصر والبحر الأحمر وشمال سيناء، تنفيذًا لخطة الدولة بتنمية هذه المحافظة الاستراتيجية.

وأوضح أن هذه العربات ستدرب وتنمي مهارات الشباب بالمجان على مجموعة من المهن التي يحتاجها سوق العمل منها: التفصيل والخياطة والسباكة الصحية والكهرباء وتوصيلاتها وصيانة الحاسب الآلي وصيانة الموبايل واللغات والمأكولات السريعة وغيرها، حسب طبيعة كل محافظة.

وأشار "شحاتة" إلى أن الوزارة تتحرك في الاتجاهات كافة من أجل تطوير منظومة التدريب المهني تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تمتلك 75 مركز تدريب ثابتًا ومتنقل على مستوى الجمهورية، ولديها صندوق تمويل التدريب والتأهيل، وتتعاون مع شركاء العمل والتنمية كافة من أجل تنشيط عملية التدريب المهني بشكل مُستمر، موضحًا أنها بصدد إطلاق مشروع "مهني 2030" لتطوير منظومة التدريب المهني تعاونًا مع "القطاع الخاص" تُمثلها في هذا المشروع مؤسسة "طفرة للتنمية".

والوحدة التدريبية المُتنقلة عبارة عن ورشة تدريبية على إحدى المهن الحرفية مُلحق بها جرار لسهولة التنقل من مكان لآخر، والغرض منها تدريب الشباب فى المناطق النائية داخل قرى ومحافظات مصر، والبعيدة عن مراكز التدريب المهني الثابتة، ونُفذت عمليات التطوير في الوحدات التدريبية بالجهود الذاتية بأيدي عمال الوزارة في الورشة الخاصة والتابعة لها بأدواتهم ومعداتهم، وتحت إشراف مهندسين الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة.

وكانت وزارة العمل قد أصدرت بيانًا خلال الأسبوع الماضي، بشأن تفاصيل اجتماع مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل برئاسة وزير العمل حسن شحاتة.

وأعلنت خلال الاجتماع أن إجمالي ما أنفقه صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة منذ تأسيسه عام 2003 وحتى الآن بلغ 178 مليونًا و500 ألف جنيه على منظومة "التدريب والتأهيل".

وأكدت استمرار الصندوق في دوره الاستراتيجي كواحد من أبرز أذرع الدولة المصرية لتأهيل الشباب على مهن تحتاجها سوق العمل، بتمويل مراكز التدريب، وجميع البرامج والأنشطة التدريبية الأخرى، وفي التعاون مع شركاء التنمية لتوفير الإمكانيات اللازمة لأنشطة تدريب وتأهيل الشباب على المِهن المُستقبلية والمطلوبة لسوق العمل.

كما أشارت الوزارة إلى اتساع دور الصندوق فى الفترة المقبلة فى تدريب ذوي الهمم لدمجهم فى سوق العمل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.