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BBC

الطقس الآن.. الأرصاد تحدد أكثر المناطق المعرضة لسقوط أمطار اليوم

10:47 ص الأحد 24 ديسمبر 2023
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كتب- إسلام لطفي:

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأحد، طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب البلاد ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء .

وتصل درجات الحرارة العظمى المتوقعة على مناطق الجمهورية إلى:

🔹القاهرة الكبرى والوجه البحرى ٢٢ درجة مئوية

🔹السواحل الشمالية ٢٢ درجة مئوية

🔹جنوب سيناء ٢٥ درجة مئوية

🔹شمال الصعيد ٢٢ درجة مئوية

🔹جنوب الصعيد ٢٣ درجة مئوية

وأشارت إلى أن الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري .

وذكرت أن درجة الحرارة الآن على القاهرة الكبرى ١٨ درجة مئوية

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الطقس هيئة الأرصاد الجوية أمطار

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