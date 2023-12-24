الطقس الآن.. الأرصاد تحدد أكثر المناطق المعرضة لسقوط أمطار اليوم

الأرصاد: تحسن الأحوال الجوية حتى نهاية الأسبوع.. وتحذير من ظاهرة

بابا نويل وأشجار الكريسماس في استقبال الركاب بالمطارات

كتب- إسلام لطفي:

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأحد، طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب البلاد ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء .

وتصل درجات الحرارة العظمى المتوقعة على مناطق الجمهورية إلى:

🔹القاهرة الكبرى والوجه البحرى ٢٢ درجة مئوية

🔹السواحل الشمالية ٢٢ درجة مئوية

🔹جنوب سيناء ٢٥ درجة مئوية

🔹شمال الصعيد ٢٢ درجة مئوية

🔹جنوب الصعيد ٢٣ درجة مئوية

وأشارت إلى أن الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري .

وذكرت أن درجة الحرارة الآن على القاهرة الكبرى ١٨ درجة مئوية

لمتابعة أخبار الطقس اضغط هنا