الطقس الآن.. الأرصاد تحدد أكثر المناطق المعرضة لسقوط أمطار اليوم
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كتب- إسلام لطفي:
توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأحد، طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب البلاد ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء .
وتصل درجات الحرارة العظمى المتوقعة على مناطق الجمهورية إلى:
🔹القاهرة الكبرى والوجه البحرى ٢٢ درجة مئوية
🔹السواحل الشمالية ٢٢ درجة مئوية
🔹جنوب سيناء ٢٥ درجة مئوية
🔹شمال الصعيد ٢٢ درجة مئوية
🔹جنوب الصعيد ٢٣ درجة مئوية
وأشارت إلى أن الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري .
وذكرت أن درجة الحرارة الآن على القاهرة الكبرى ١٨ درجة مئوية
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