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BBC

عضو وفد التفاوض المصري: السد الإثيوبي كان أمرًا واقعًا عندما تولي الرئيس السيسي حكم البلاد

02:01 ص الأحد 24 ديسمبر 2023

سد النهضة

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كتبت- داليا الظنيني:

كشف الدكتور عارف غريب، عضو الوفد المصري للتفاوض في ملف السد الإثيوبي، أنه يمكن تشغيل السد الإثيوبي بشكل يحترم رؤى الـدول الثلاث وإعداد الدراسات اللازمة لذلك.

وتابع غريب، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي، عبر فضائية "صدى البلد"، أن السد الإثيوبي كان قيد الإنشاء خلال اتفاق المبادئ ٢٠١٥، وكان قد وصل لمستويات كبيرة.

وأردف الدكتور عارف غريب، عضو الوفد المصري للتفاوض في ملف السد الإثيوبي، أن اتفاق المبادئ جاء للتوصل لاتفاق لوضع قواعد لملء وتشغيل السد.

وأردف الدكتور عارف غريب، عضو الوفد المصري للتفاوض في ملف السد الإثيوبي، أن السد الإثيوبي كان أمرا واقعا عندما تولي الرئيس السيسي حكم البلاد في ٢٠١٤، حيث كان حجم الإنجاز في السد تجاوز ٤٠% من الإنشاءات.

واختتم أن أصعب خطوة في بناء السدود هي تحويل مجرى النهر وقد فعلتها إثيوبيا في مايو ٢٠١٣، وذلك أثناء زيارة الرئيس مرسي لأديس أبابا.

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