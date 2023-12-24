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BBC

تحرك برلماني بشأن نقص مادة البرومين المستخدمة في رصف الطرق

08:30 ص الأحد 24 ديسمبر 2023

النائبة سناء السعيد

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كتب- سامح سيد:
تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بطلب إحاطة موجه لوزير البترول والثروة المعدنية عن نقص مادة البرومين المستخدمة لرصف الطرق.

جاء هذا بعد تعطيل الأعمال الخاصه بالرصف على مستوى محافظة أسيوط ومراكزها، مما أدى لعدد من المشكلات عانى منها المواطن، من العمل بالطرق ووضع التربة الزلطية قبل الرصف والتكسير بالشوارع استعدادًا لرصفها كما هو مدرج بالخطط الاستثمارية للمراكز ثم تعطل الرصف.

وقالت: "بالتواصل مع المهندس المسؤول عن الرصف بمحافظة أسيوط أفاد بنقص مادة البرومين المستخدمة بالرصف"، وتساءلت إلى متى يتم إهمال محافظات الصعيد وعدم وضع احتياجاتهم كأولوية من أولويات الحكومة وترك المواطن يعاني من السير في طرق متهالكة وغير صالحة للاستخدام سواء للمشاة أو لأي وسيلة من وسائل المواصلات؟.

رصف الطرق مجلس النواب مادة البرومين سناء السعيد

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