إعلان

BBC

أمين مفتاح كنيسة القيامة: أسرتي مسلمة تحمل المفتاح من 850 عامًا

12:03 ص الأحد 24 ديسمبر 2023

مفتاح كنيسة القيامة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- حسن مرسي:
كشف أديب جودة الحسيني، أمين مفتاح كنيسة القيامة في القدس، عن حكاية عائلته المسلمة وأكد أنها تحمل مفتاح كنيسة القيامة في القدس منذ 850 عاما، قائلا: "القصة بدأت عام 1187 عندما حرر صلاح الدين الأيوبي مدينة القدس من يد الصلبيين، واجتمع رؤساء الكنائس".

وأضاف "الحسيني"، خلال حواره عبر الإنترنت مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن صلاح الدين الأيوبي جاء ليحيي العهدة العمرية التي كتبها الخليفة عمر بن الخطاب، مشددًا على أن عرض الفكرة على رؤساء الكنائس بتسليم مفاتيح كنيسة القيامة لآل البيت ليتم حماية كنيسة القيامة إلى الأمد البعيد، ووافق رؤساء الكنائس على هذه الفقرة.

وأشار، إلى أنه تم تسليم مفاتيح كنيسة القيامة إلى عائلته ومنذ ذلك الوقت والمفتاح موجودة وهذا المفتاح الصليبي، موضحًا أن هذا المفتاح عمره 1000 عام ويتم فتح به كنيسة القيامة صباحًا ومساءً، متابعًا: "هذا عمل رمزي وشرفي ولا يتقاضوا عليها أي أجر من الطوائف المسيحية".

اقرأ أيضا :
سد النهضة.. الظواهري: توقيع مصر على إعلان المبادئ لم يكن تنازلًا عن مياه النيل

مفتاح كنيسة القيامة أديب جودة الحسيني القدس

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
عطل كهربائي يتسبب في انقطاع بث برنامج عمرو أديب

إعلان

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

60 صورة للنجوم من حفل توزيع جوائز دير جيست
يكشف عن تطور جديد بشأن تخفيف أحمال الكهرباءمتحدث الوزراء
الأرصاد: تحسن الأحوال الجوية حتى نهاية الأسبوع.. وتحذير من ظاهرة مسيطرة
متحدث الوزراء يكشف عن تطور جديد بشأن تخفيف أحمال الكهرباء